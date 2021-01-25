"لانتهاك حقوق الإنسان".. الاتحاد الأوروبي يحذر من الأوضاع في تركيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر


أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء الأوضاع في تركيا، مدينا تضييق السلطات على منظمات المجتمع المدني، ومشددا على أن احترام حقوق الإنسان في تركيا شرط أساسي لتطور العلاقات معها. 

 

ودعا البرلمان الأوروبي، تركيا للإفراج عن السياسي التركي المعارض المعتقل صلاح الدين دميرتاش فورا ودون شروط.

 

ووفقا لـ"العربية"، قال البرلمان الأوروبي إن اعتقال الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا منذ 2016 تم لغرض حرمانه من حقوقه الأساسية، مؤكدا أنه يتعرض لمعاملة سيئه في حبسه.

 

كما أدان البرلمان الأوروبي في مشروع قرار سيتم التصويت عليه اليوم، أن تضييق السلطات التركية على منظمات المجتمع المدني.

 

وأضاف أن تجاهل تركيا قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية انتهاك صارخ لالتزاماتها تجاه المحكمة الأوروبية، داعيًا مجلس أوروبا النظر في عواقب تجاهل تركيا قرارات المحكمة.

 

جدير بالذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت في 22 ديسمبر الجاري، بوجوب الإفراج عن دميرتاش على الفور، وقالت إن تبرير تركيا لاحتجازه لأكثر من أربع سنوات في جرائم تتعلق بالإرهاب كان ذريعة للحد من الجدل السياسي.

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