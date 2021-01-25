موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة بيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.

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