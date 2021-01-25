نبيلة مكرم: إطلاق منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، إن من بين جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال افتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت "مكرم" إلى إطلاق وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وستوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ستتولي تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة، وذلك ضمن الوسائل التي توفرها الوزارة لتحقيق البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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