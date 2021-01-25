بكلمات مؤثره إيمان رياض تخصص حلقه اليوم للحديث عن الراحله عبلة الكحلاوي (فيديو)

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بدأت إيمان رياض مقدمه برنامج "من القلب للقلب" عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، بكلمات مؤثره وحزن شديد للحديث عن الدكتورة عبلة الكحلاوي التي توفيت أمس الأحد بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 72 عام.



خصصت إيمان حلقة اليوم للحديث عن الداعيه الإسلامية عبلة الكحلاوي، وذلك برصد تقرير عن صلاة الجنازة اليوم علي الفقيدة من مسجدها في المقطم.



وأكدت "إيمان"، أن ماما عبلة "كما كانت تناديها" أنها بمثابه الأم الثانيه لها، وعلي الرغم من صعوبه الفراق إلا أنها قررت أن تقتدي بماما عبلة كما علمتها وظهرت حلقة اليوم لتؤدي رسالتها الإعلامية.



يذكر أن دكتور عبلة الكحلاوي كانت ضيف ثابت في برنامج "من القلب للقلب" علي شاشة "إم بي سي مصر 2" كل خميس.