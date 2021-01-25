السجن 3 سنوات لسائق لإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري، ومصطفي ابويسر، بالسجن 3 سنوات للمتهم "م.أ.إ"سائق وغرامة خمسون ألف جنية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.


تعود الواقعة في القضية رقم 12233لسنة 2020جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض علي سائق وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم " م.أ.إ" 39سنة سائق وشهرته الانجليزي بالاتجار في المواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة فتم استصدار أذن من النيابة للقبض علية وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه داخل سيارة ملاكي يستخدمها في الترويج للمواد المخدرة وبتفتيشة عثر بحوزته علي علبة كرتونية بداخلها عدد 1450 قرص لمخدر التاموال ومبلغ مالي وهاتف محمول وبعرضه علي النيابة اقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة للترويج في بيع المواد المخدرة فقررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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