موسيماني يحسم مصير مروان محسن في الأهلي

لايزال يتمسك الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، باستمرار مروان محسن، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ورفض موسيمانى رحيل مروان محسن، وطلب من إدارة الأهلى غلق هذا الملف بسبب احتياجه الشديد للاعب فى ظل الارتباطات الكثيرة للفريق محليا وإفريقيا.

وتلقى مروان محسن فى الساعات الماضية، عددا من العروض المحلية أبرزها من صفوف الإسماعيلى، لكن الجهاز الفنى رفض رحيله.

وعاد مروان محسن للمشاركة مع القلعة الحمراء فى مواجهة المقاولون العرب الأخيرة التى حقق خلالها المارد الأحمر الفوز بنتيجة 2/3.