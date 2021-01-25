موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز غدً الثلاثاء فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ملامح تشكيل الأهلي أمام بيراميدز:- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني 

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، والتر بواليا، محمود كهربا

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الماضية بثلاث أهداف مقابل هدفين بينما تعادل بيراميدز أمام سموحة بهدف لكل منهما.

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