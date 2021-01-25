فى عيدهم الـ 69.. أمانات مستقبل وطن بالفيوم تقدم التهنئة وتهدى دروع لضباط ورجال الشرطة بالمراكز والأقسام الشرطية

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قام وفد من أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، بزيارات الى مراكز الشرطة بالمحافظة، لتقديمالتهنئة لضباط الشرطة فى عيدهم لـ 69، وذلك ليمانا من الحزب بالدور الوطنى التى تقوم به قوات الشرطة الباسلة وما تقدمة منتضحيات من أجل الوطن، وذلك بتوجيهات من النائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالفيوم، عضو مجلس الشيوخ.



حيث قدم وفد من أمانة حزب مستقبل وطن ببندر ثاني الفيوم، التهنئة لقيادات قسم شرطة ثان الفيوم بمناسبة عيد الشرطة 69، بحضور الأستاذ جمال دكروري، أمين بندر ثاني والأستاذ محمد عشري، أمين التنظيم ببندر ثاني، والمهندس نصر كامل، والأستاذ محمود عباس، الأمناء المساعدين لبندر ثاني والأستاذ محمد كمال، أمين أعلام بندر ثاني الفيوم، هذا وقد أكد أمين الحزب ببندر ثاني الفيوم على دعم الحزب ومساندته لرجال وزارة الداخلية فى حربهم ضد الإرهاب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالخروج عن القانون، داعيا الله أن يحفظ رجال مصر جيش وشرطة من كل شر.



وخلال الزيارة تم تقديم درع الحزب الي مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم، والعقيد خالد ماهر، نائب المامور، والمقدم محمد دعبس، رئيس المباحث، كما أشار أمين الحزب ببندر ثاني علي التكاتف وأن هناك ظهير شعبى متمثلا فى حزب مستقبل وطن وأعضائه يقف خلف رجال الشرطة العين الساهرة على حفظ أمن الوطن والمواطن.



ـ مستقبل وطن أطسا يزورمركز الشرطه ويهنئ رجال الداخليه بعيدهم



كما قام وفد من حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة إطسا، بقيادة الاستاذ عماد اللواج، أمين عام المركزالتهنئة لقيادات مركز شرطة إطسا بمناسبة عيد الشرطة الـ ٦٩، بحضور الأمناء وأعضاء هيئة المكتب باطسا.



وأكد الأستاذ عماد اللواج، أمين المركز، على دعم الحزب ومساندته لرجال وزارة الداخلية فى حربهم ضد الإرهاب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالخروج عن القانون، وإن يحفظ الله رجال مصر البواسل من كل شر، معا جيش وشرطة وشعب أيد وحدة تحمى وتعمر مستقبل هذا الوطن.



وتم خلال الزيارة تقديم درع الحزب للعميد أسامه أبو الليل مأمور مركز شرطة اطسا، والمقدم محمدبكرى الصوفى مفتش المباحث، والرائد أحمدالهاين رئيس المباحث ومهنئين سيادتهم بأعياد الشرطة والتأكيد على التكاتف وأن هناك ظهير شعبى متمثلا فى حزب مستقبل وطن وأعضائه يقف خلف رجال الشرطة العين الساهرة على حفظ أمن الوطن والمواطن.



ـ أمانة طامية تقدم التهنئة وتهدى الدروع لضباط ورجال مركز شرطة طامية



حيث قام وفد من أمانة طامية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الصحفي محمود عمر أمين المركز، التهنئة لضباط وجنود مركز شرطة طامية بمناسبة الاحتفالات بأعياد الشرطة.



ضم الوفد الأمين المساعد للحزب وائل صاوى وأمين الإعلام وائل المصرى وأمين الشباب الكابتن أحمد عطية، وأمين المهنيين الدكتور رزق نادي، وأعضاء هيئة المكتب الاستاذ محمد أمبابي، والاستاذ محمد حافظ، حيث اهدي أمين الحزب بطامية الدرع الحزب للعميد خالد حسن مأمور مركز طامية، كما قدم وفد الأمانة الورود والشيكولاتة للضباط والجنود تقديرا لدورهم الكبير فى حفظ الأمن.



كما قدم الوفد التهنئة إلى اللواء أشرف عبد السميع، مساعد مدير أمن الفيوم لفرع طامية وسنورس وللعميد حسن محاريق نائب المأمور وكذلك المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز

