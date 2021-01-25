محافظ الدقهلية يوجه بإتخاذ خطوات عملية بشأن تنفيذ مقترح استبدال مركبات التوك توك بسيارة "فان" والتيسير علي المواطنين

Advertisements

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام لممثلي عددا من البنوك العاملة علي ارض المحافظة ومسئولي جهاز شباب الخريجين والصندوق الاجتماعي وبرنامج مشروعك،



وتناول المحافظ خلال الاجتماع الخطوات الاجرائية التي من الممكن تنفيذها بشأن تطبيق مقترح استبدال مركبات التوك توك بسيارة " فان" صغيرة تعمل بالغاز.



واشار المحافظ ان يتم البدء في التنفيذ لمركبات التوك توك المرخصة بمراكز ومدن واحياء وقري المحافظة والبالغ عددها ما يقرب من 50 ألف مركبة توك توك مرخصة.



واكد المحافظ علي ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الجهات المانحة لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات شباب الخريجين وبرنامج مشروعك مع البنوك العاملة وذلك بهدف التيسير علي المواطنين أصحاب مركبات التوك توك للحصول علي القروض اللازمة لهم لاستبدال المركبة بالسيارة " فان"،مع تقديم كافة التيسيرات في حصولهم علي القروض المطلوبة.



واشار المحافظ انه باتمام تنفيذ هذا المشروع في نطاق محافظة الدقهلية سيكون له المردود الايجابي علي البيئة وعلي الحركة المرورية والامنية وتحقيق الانضباط بنطاق المحافظة، والقضاء نهائيا علي كافة مشكلات التوك توك وستكون محافظة الدقهلية في مقدمة المحافظات التي قامت بتنفيذ هذه الفكرة وستقدم نموذجا يحتذي به بين المحافظات الاخري في التعامل مع مشكلات التوك توك.



وجدير بالذكر ان محافظ الدقهلية سبق منذ ايام قليله وان عقد اجتماعا لرؤساء الوحدات المحلية وقطاع المرور وجه خلاله بتنفيذ حزمة اجراءات تستهدف المنع النهائي لسير مركبات التوك توك علي الطرق العامة بين المدن والعمل علي اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وشدد علي تنفيذ حصر شامل لجميع مركبات التوك توك والتنسيق من قبل المرور والوحدات المحلية لترخيص غير المرخص منها لتدخل كمرحلة قادمة في مشروع الاستبدال بالسيارة ال" فان" المشار اليها حرصا علي توفير بيئة آمنة للمواطنين بنطاق المحافظة.



جاء ذلك في اطار الجهود التي تبذلها اجهزة محافظة الدقهلية بشأن القضاء علي المشكلات المتعددة التي تسببها مركبات التوك توك خاصة علي الطرق العامة فضلا عن التأثير السلبي لها علي المرور والامن وحياة المواطنين بنطاق المحافظة