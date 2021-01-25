تفاصيل حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد كشك


شن قيادات مديرية التموبن في مخافظة الدقهلية حملات مكثفة، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية والبيئية بالاسواق والمخابز من خلال المرور على المخابز والاسواق بنطاق المحافظة حيث تم ضبط عدد 126 مخالفة بالمخابز والاسواق شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات وغيرها من المخالفات.

كما تم ضبط طن سماد غير مخصص للتداول فى الاسواق وخاص بالجمعيات الزراعية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.

وقرر المحافظ احالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها، جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية،علي المخابز والاسواق.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها،وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
تفاصيل حملة تموينية مكبرة بالدقهلية
تفاصيل حملة تموينية مكبرة بالدقهلية
تفاصيل حملة تموينية مكبرة بالدقهلية
تفاصيل حملة تموينية مكبرة بالدقهلية
تفاصيل حملة تموينية مكبرة بالدقهلية
تفاصيل حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

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