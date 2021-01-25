لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
محمد كشك
المركز الاعلامى
لمحافظة الدقهلية

*محافظ الدقهلية يكلف السكرتير المساعد بالإشراف
كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير المساعد بالاشراف على اعمال حملة لرفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بمنطقة كورنيش النيل وشارع الجمهورية بنطاق حى غرب المنصورة
وذلك بهدف تحسين البيئة العامة بتكثيف اعمال النظافة وحرصًا على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة المنصورة، وذلك بحضور المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة.

وقد قامت الحملة برفع كفاءة النظافة بميل البحر بمنطقة كورنيش النيل ذلك حيث تم رفع كافة مخلفات القمامة المتواجدة بالمكان، كما قام قطاع الحدائق بتقليم الاشجار المتواجدة على جانب الطريق واحواض النباتات المتواجدة بميل البحر، إلى جانب رفع المخلفات الناتجة عن أعمال القص حتى لاتعوق حركة المواطنين.

كما قام قطاع الورشة الصناعية بكنس ورفع الأتربة وغسيل الارصفة والبردورات والجدران بمنطقة المشاية السفلية وشارع الجمهورية، وأعمال الصيانة للاستراحات المتواجدة بكورنيش النيل، كما تم دهان البردورات المتواجدة بمحيط مديرية أمن الدقهلية بشارع الجمهورية، كما تم ترميم الجدران.

وفى ذات السياق وفى اطار الحملات المكبرة لرفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة المركزية والتى تستمر على مدار اسبوعين فقد تم وفى اليوم الرابع على التوالى لتنفيذ الحملة رفع 415 طن قمامة منهم 145 فى نطاق مركز طلخا و270 طن بنطاق مركز المنصورة.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات المكبرة يتم تنفيذها بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للارتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقا لارضاء المواطنين مؤكدا على ان جميع التنفيذيين يعملون بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية.

جاء ذلك في اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن المتابعة الدائمة لملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بالمحافظات.
لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة
لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة
لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة
لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة
لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة
لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة
لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة
لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة
لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة
لليوم الرابع على التوالى حملات المكبرة لرفع القمامة لرفع 415 طن قمامة

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