إلهام شاهين تنعي الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نعت الفنانة إلهام شاهين، الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت إلهام شاهين صورة الراحلة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة" الله يرحمها رحمة واسعة".


يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.


والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

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