خالد الجندي ناعيًا عبلة الكحلاوي: فقدنا هرم من أهرامات الخير (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نعي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، الدكتورة عبلة الكحلاوي، قائلًا: "لله ما أعطى ولله ما اخذ نصبر ونحتسب في انتقال اختنا الكريمة الاستاذة عبلة الكحلاوي".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أن عبلة الكحلاوي كانت أم المصريين والمساكين والمحتاجين، وكانت أم حقيقة لكل إنسان يحتاج لكلمة حانية، وهدوء في الطبع ورقة في التعامل، وصدق في التعبير وعلم ولطف وكرم وعطاء وإيمان وإحسان، وشديدة الحب لمقام رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.

وتابع عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، أن عبلة الكحلاوي تمثل قيمة من قيم مصر الحقيقة التي تثبت أن هذا البلد معطاء بمن يحاربوا المنكرات في صمت وهدوء وعطاء، وكانت دائمة المعاونة والمساعدة لكل محتاج، وكانت كريمة ومضيافة وذات روح طيبة، فقدنا هرم من أهرامات الخير وعلامة من علامات البر، وكانت فخر لكل امرأة مصرية.

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