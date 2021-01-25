بين إيدين ربنا.. تامر شلتوت يطالب الدعاء لوالده

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان تامر شلتوت صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر تامر بالصورة برفقة والداه وطالب بالدعاء له وكتب: يارب يا حنان يا منان يا قادر يا قدير علي كل شئ والدي بين يديك...اكتب له الشفاء العاجل اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير أرجو من حضراتكم الدعاء لوالدي بالشفاء.. الدعاء يغير القدر...يارب.
 

وفي سياق آخر، يُشارك تامر شلتوت حاليًا مسلسل "الدايرة" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.

أخبار تهمك

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين

قبل المونديال.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعتين

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يحذر اللجنة الثلاثية من هذا الإجراء

منذ 37 دقيقة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 15 ساعة

كلوب: مستوى ليفربول لم يتراجع بسبب صلاح

منذ أقل من ساعتين

موعد سفر الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

ابنة الراحلة ماجدة زكي تخرج عن صمتها وتهاجم صفاء أبو السعود وإسعاد يونس

منذ ساعة

الأهلي يتسلم شهادة «الأيزو» كأول نادٍ رياضي في مصر وإفريقيا

منذ ساعة الا ربع

مساعد زيدان يكشف السبب وراء استبدال هازارد

منذ ساعة و نصف

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

01:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات