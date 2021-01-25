بسبب حسن حسني.. مجدي الهواري يكشف إعادته لتصوير إحدى مشاهد فيلم "الباشا تلميذ" 26 مرة









وكتب "الهواري" قائلا: " كواليس المشاهد التي لا تنسي من افلامي للعظيم حسن_حسني.. وكريزة ضحك اخري لم تتوقف لمدة نصف ساعة بسبب مفاجاة عم حسن علي الهوا وهو بيقول اعقلوا الكلمة فاجئنا فاضحكنا كلنا فضحك كريم عبد العزيز ومقدرش يوقف ضحك من ساعتها لحد النهارده".









وتابع مجدي الهواري قائلا: "كل مانفتكر انا وهو ورامز جلال يوم تصوير المشهد ده تلقائية عم حسن_حسني نضحك والله لحد دلوقتي وبعدين قال " اسال شهاب ولا انت مبتنزلش كان عبقري في اضافة الافيه في التصوير بشكل تلقائي دون المساس بالنص او بكلام المشهد وكل ده في الشوت علي الهو وعفوي اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل. رغم اعادة التصوير للمشهد ٢٦ مرة وفي الاخر اضطرنا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي.. لاننا لم نستطيع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد غير كتير مواقف في الفيلم عايز اكتب عنها سنة كاملة".

استعاد المخرد مجدي الهواري ذكريات فيلم "الباشا تلميذ"، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".