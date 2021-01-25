نشرة حوادث "الفجر".." الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة"

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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:



السيسي يكرم اللواء مؤمن سعيد من مديرية أمن القاهرة (فيديو)



كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء مؤمن سعيد من مديرية أمن القاهرة، بمنحه "نوط الامتياز" من الطبقة الأولى في ذكرى عيد الشرطة.



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بزعمهما رجال شرطة.. اعترافات المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من مالك شركة بأكتوبر



كشفت تحقيقات النيابة العامة، بأكتوبر، تفاصيل سرقة مبلغ مالي من مالك شركة بطريق الواحات بأكتوبر، حيث اعترفا المتهمان بارتكابهما الواقعة، حيث اشتركوا مع ٤ متهمين آخرين، وقاموا بانتحال صفة رجال الشرطة لوقوع الضحايا.



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28 فبراير.. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام للمرافعة



قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام،ومنعه من اجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.



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بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع



قام ضباط وضابطات من كافة أجهزة مديرية أمن القاهرة بتوزيع الهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين وكذا على المترددين على الأماكن الشرطية من أقسام شرطة ووحدات تراخيص المرور وقد شملت تلك الهدايا ورود وشيكولاتة ولعب أطفال وبعض المستلزمات المدرسية من مساطر وأقلام وكراسات وبلوك



https:www.elfagr.com4124005



كُرم لحفظه نصف القرآن الكريم.. الشهيد عمرو صلاح ترك رسالة لوالديه: "محدش يبكي عليا.. أنا شوفت الجنة بعيني"



مقاتل من طراز فريد كأنه خلق بطلا، شجاعته وإقدامه ترجمتها مواقفه البطولية سواء بزيه الشرطي أو المدني، مسيرة ليست بالقصيرة قضاها النقيب عمرو صلاح الدين أحد أبطال العمليات الخاصة داخل أروقة وزارة القبضة الحديدية فجاءت المكافأة السماوية



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كشف ملابسات تداول فيديو لإحدى الطالبات تروي واقعة تحرش أحد المدرسين بها بالفيوم



نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الفيوم، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى الطالبات تروى خلاله واقعة تحرش أحد المدرسين بها.



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