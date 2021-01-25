وزيرة الهجرة: 3.5 مليون مصري استفادوا من ميكنة خدمات المصريين في الخارج

Advertisements

قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، إنه تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج واستفادة حوالي 3،5 مليون مواطن من هذه الخدمات، ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية، حيث بلغ عدد المستفيدين 1،6 مليون مواطن، موضحة أن المنظومة أفادت كثيرا في تلقي استفسارات وشكاوى المصريين بالخارج والتواصل معهم.



كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشاكل المصريين بالخارج، حيث تم استقبال عدد أكثر من ١٨ الف شكوى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "اسأل واقترح" لتلقي شكاوى ومقترحات المصريين بالخارج والرد عليها من خلال حلقات مسجلة لتأكيد اهتمام الدولة بتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج.



وأضافت وزير الهجرة، أنه تم كذلك إطلاق مبادرة "اسأل واقترح لايف" لتلقي استفسارات واقتراحات المصريين بالخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعي والرد عليها.



وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

