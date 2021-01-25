تايلاند تعتزم إصدار سندات بملياري دولار في فبراير المقبل

تعتزم وزارة المالية التايلاندية بيع سندات لمستثمرين أفراد بقيمة 60 مليار بات تايلاندي (ملياري دولار) خلال فبراير المقبل، لتمويل أحدث برامج المساعدات النقدية للحكومة.





كما تقترض الحكومة خلال الشهرين الحالي والمقبل دفعات بقيمة 200 مليون دولار من القرض البالغة قيمته 5ر1 مليار دولار من بنك التنمية الآسيوية، لتمويل المساعدات النقدية الحكومية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.





ووافقت الحكومة بالفعل على اقتراض بقيمة 6ر711 مليار باهت، في إطار برنامج اقتراض بقيمة تريليون بات تم إقراره العام الماضي للتعامل مع تداعيات الجائحة ، سيرفع مع اكتماله معدل الدين العام من نحو 50% إلى 56% خلال 2021.



