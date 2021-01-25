تايلاند تعتزم إصدار سندات بملياري دولار في فبراير المقبل

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
تعتزم وزارة المالية التايلاندية بيع سندات لمستثمرين أفراد بقيمة 60 مليار بات تايلاندي (ملياري دولار) خلال فبراير المقبل، لتمويل أحدث برامج المساعدات النقدية للحكومة.

كما تقترض الحكومة خلال الشهرين الحالي والمقبل دفعات بقيمة 200 مليون دولار من القرض البالغة قيمته 5ر1 مليار دولار من بنك التنمية الآسيوية، لتمويل المساعدات النقدية الحكومية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الحكومة بالفعل على اقتراض بقيمة 6ر711 مليار باهت، في إطار برنامج اقتراض بقيمة تريليون بات تم إقراره العام الماضي للتعامل مع تداعيات الجائحة ، سيرفع مع اكتماله  معدل الدين العام من نحو 50%  إلى 56% خلال 2021.

أخبار تهمك

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد سفر الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك السابق يحذر اللجنة الثلاثية من هذا الإجراء

منذ 38 دقيقة

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتسلم شهادة «الأيزو» كأول نادٍ رياضي في مصر وإفريقيا

منذ ساعة الا ربع

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 8 ساعات

قبل المونديال.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مساعد زيدان يكشف السبب وراء استبدال هازارد

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب: مستوى ليفربول لم يتراجع بسبب صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين

ابنة الراحلة ماجدة زكي تخرج عن صمتها وتهاجم صفاء أبو السعود وإسعاد يونس

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

01:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات