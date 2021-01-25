7 بطولات × 9 سنوات.. كشف حساب "سيميوني" مع أتليتكو مدريد (أرقام)

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يسير فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني بخطوات ثابتة نحو حصد لقب بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي، بعدما تصدر الفريق ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، متفوقًا على فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

ماذا قدم "سيميوني" مع أتليتكو مدريد هذا الموسم؟

ولعب أتليتكو مدريد بقيادة مدربه "سيميوني" 18 مباراة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي، حقق 15 انتصارًا، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 36 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف، وحصد الفريق 47 نقطة يعتلي بها صدارة الترتيب، متفوقًا على ريال مدريد الثاني برصيد 40 نقطة، وبرشلونة الثالث برصيد 37 نقطة.

وقاد "سيميوني" فريق أتليتكو مدريد في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

كما قاد المدرب الأرجنتيني فريق الأتليتي، في مباراتين بكأس ملك إسبانيا هذا الموسم، فاز مباراة وخسر الأخرى، وودع منافسات البطولة من الدور الثاني.

كشف حساب "سيميوني" مع أتليتكو مدريد

سيميوني صاحب الـ50 عامًا، تولى القيادة الفنية لفريق أتليتكو مدريد للمرة الأولى عام 2012، وقاد الفريق الإسباني خلال 9 سنوات كاملة، خاض خلالها 505 مباراة مع الأتليتي بمختلف البطولات، حقق 306 انتصارًا، وخسر 84 مباراة، وتعادل في 115 مباراة، سجل لاعبوه 855 هدفًا، واستقبلت شباكه 387 هدفًا.

حصد دييجو سيميوني 7 بطولات مع أتليتكو مدريد بواقع (2 الدوري الأوروبي – 2 كأس السوبر الأوروبي – 1 الدوري الإسباني – 1 كأس ملك إسبانيا – 1 كأس السوبر الإسباني)، كما حصل على جائزة أفضل مدرب في العالم موسم 2015 – 2016.

أخبار تهمك

ثلاثي الأهلي السابق يقود تشكيل بيراميدز أمام الأحمر

منذ 33 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحسم مصير مروان محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شديد البرودة.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 11 دقيقة

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ ساعة و 28 دقيقة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ ساعتين

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:19 م

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات