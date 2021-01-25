7 بطولات × 9 سنوات.. كشف حساب "سيميوني" مع أتليتكو مدريد (أرقام)

يسير فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني بخطوات ثابتة نحو حصد لقب بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي، بعدما تصدر الفريق ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، متفوقًا على فريقي ريال مدريد وبرشلونة.





ماذا قدم "سيميوني" مع أتليتكو مدريد هذا الموسم؟





ولعب أتليتكو مدريد بقيادة مدربه "سيميوني" 18 مباراة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي، حقق 15 انتصارًا، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 36 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف، وحصد الفريق 47 نقطة يعتلي بها صدارة الترتيب، متفوقًا على ريال مدريد الثاني برصيد 40 نقطة، وبرشلونة الثالث برصيد 37 نقطة.





وقاد "سيميوني" فريق أتليتكو مدريد في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.





كما قاد المدرب الأرجنتيني فريق الأتليتي، في مباراتين بكأس ملك إسبانيا هذا الموسم، فاز مباراة وخسر الأخرى، وودع منافسات البطولة من الدور الثاني.





كشف حساب "سيميوني" مع أتليتكو مدريد



سيميوني صاحب الـ50 عامًا، تولى القيادة الفنية لفريق أتليتكو مدريد للمرة الأولى عام 2012، وقاد الفريق الإسباني خلال 9 سنوات كاملة، خاض خلالها 505 مباراة مع الأتليتي بمختلف البطولات، حقق 306 انتصارًا، وخسر 84 مباراة، وتعادل في 115 مباراة، سجل لاعبوه 855 هدفًا، واستقبلت شباكه 387 هدفًا.





حصد دييجو سيميوني 7 بطولات مع أتليتكو مدريد بواقع (2 الدوري الأوروبي – 2 كأس السوبر الأوروبي – 1 الدوري الإسباني – 1 كأس ملك إسبانيا – 1 كأس السوبر الإسباني)، كما حصل على جائزة أفضل مدرب في العالم موسم 2015 – 2016.



