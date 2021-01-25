عثمان محمد: الأهلي صاحب الريادة والتميز في كل المجالات.. ويستحق «الأيزو»

عبر عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES»، عن سعادته بمنح إدارة الأهلي شهادة «الأيزو 9001:2015»، وذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة بالنادي، التي قام بها فريق المراجعين الدوليين من الشركة، التي تمثل الهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات «EuroCert»، وهي واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا، وذلك طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة «ISO».





وقال: «الأهلي سباق دائمًا وصاحب ريادة في كافة المجالات ليس فقط الرياضية ولكن الإدارية والإنشائية، ومن ثم جاء حصوله على الشهادة ليبرهن على إصرار مسئوليه دائمًا على التفرد والتميز بوضع ناديهم في المقدمة بالعمل والجهد والسعي نحو التطوير ومواكبة العالمية».





وأوضح أن الأهلي هو أول نادٍ مصري وإفريقي يحصل على هذه الشهادة، مؤكدًا أن العمل في هذا الأمر استغرق 3 أسابيع كاملة، شهدت منح العديد من إدارات النادي الداخلية محاضرات متنوعة نال على أثرها العاملون بها شهادات تكريم بعد اجتيازهم الدورة التدريبية.





وأشار عثمان محمد عثمان إلى أن الشركة قامت بالعديد من الجولات المستمرة في مقر الأهلي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، ودونت تقاريرها عن مثالية سير العمل داخل نادي القرن، سواء على صعيد العمل الإداري أو منافذ الخدمات والبيع داخله، التي تعكس مدى حرص المسئولين داخل الأهلي على الوصول إلى أعلى معدلات النجاح في هذا الأمر.





وضم وفد مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES» كلا من المهندس عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه المهندس محمد توفيق، والمهندس مجدي الزلباني رئيس فريق المراجعة لنظم الإدارة، والمهندس أحمد نبهان مدير إصدار الشهادات، والمهندس أحمد حمزة مراجع نظم الجودة، والمهندسة سالي أحمد عمر استشاري نظم الجودة، والمهندس السيد عيد استشاري نظم الجودة، والمهندس مؤمن رفعت مساعد نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس كريم الشاعر مدير قسم الأغذية والضيافة.