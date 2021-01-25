الصين تتلقى أكبر استثمار أجنبي مباشر بقيمة 163 مليار دولار

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
تلقت الصين أكبر استثمار أجنبي مباشر في 2020 ، حيث استقطب ثاني أكبر اقتصاد في العالم تدفقات بقيمة 163 مليار دولار ، مسجلا سرعة تعافيه من أزمة فيروس كورونا.
               
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير ، إن التدفقات الصينية البالغة 163 مليار دولار العام الماضي ، تأتي مقارنة مع 134 مليار دولار جذبتها الولايات المتحدة ، في حين تلقت الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 251 مليار دولار في 2019 ، مقابل  140 مليار دولار للصين .

وتسارعت وتيرة نشاط الاقتصاد الصيني في الربع الرابع، فيما فاق النمو التوقعات مسجلا 2.3 بالمئة في 2020، لتصبح الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي تفادى انكماشا في العام الماضي.    

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