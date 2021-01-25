تفاصيل مثيرة فى واقعة وفاة ناشئ السكة الحديد أثناء المباراة

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

 

قال مصدر مسئول بنادى السكة الحديد رفض ذكر اسمه  أن  محمد هانى الشهير بالكورى لاعب فريق 2004 بالنادى توفى عقب نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق مع أبناء قنا فى بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم الذى انتهى بتقدم السكة الحديد بأربعة أهداف مقابل لاشئ وأحرز الناشئ المتوفى أحد الأهداف الأربعة .

 

وأضاف المصدر أنه عقب نهاية الشوط الأول  سجد اللاعب ولم يقم مرة أخرى وتم استدعاء الإسعاف التى حضرت بعد ربع ساعة وتم نقله إلى أحد المستشفيات .

 

وأوضح المصدر أن التقرير الطبى الصادر من المستشفى أرجع سبب الوفاة إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وليس قيام اللاعب ببلع لسانه كما أشيع .

 

وأكد المصدر أن المباراة لم تكتمل فى شوطها الثانى . 

 

واختتم المصدر تصريحاته بأن معظم مانشر على صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي غير صحيح وان هناك من على خلاف مع المسؤولين بمنطقة الإسكندرية يسعى لتضخيم الأمور على حساب نادى السكة الحديد . 

 

وقال حسام حسن حكم المباراة أنهيت المباراة فى الدقيقة 15 من الشوط الثانى بعد أن علمت بوفاة اللاعب .

 

وعلم موقع الفجر من أحد المصادر أن نيفين محمود المدير الإدارى لفريق أبناء قنا هى من اجرت إتصالات بهيئة الإسعاف واستغلت علاقاتها الشخصية  إلى أن  حضرت السيارة بعد دقائق  لنقل الملاعب  .

 

والجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة طلب من المسؤولين بالإسكندرية إعداد تقرير بالواقعة مدعما بالمستندات .

 

وأعلن نادى السكة الحديد حداداً لمدة ثلاث أيام  على وفاة اللاعب .

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