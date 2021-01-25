نجم الزمالك السابق يحذر اللجنة الثلاثية من هذا الإجراء

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
رفض حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اقتراح قيام اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكره،  بالتخلى عن تقنية حكم الفيديو.

وقال إمام في برنامجه على إذاعة أون سبورت إف إم: "سيكون هناك مشاكل في تقنية الفيديو خلال الاسبوعين القادمين، في حال عدم إنهاء اللجنة الثلاثية الأزمة مع الشركة المسئولة عن التقنية".

وتابع: "الشركة لها مستحقات لو لم يتم تسديدها قد نفاجأ بعدم وجود تقنية الفار وهذا أمر صعب للغاية يجب ألا يحدث، خاصة أن التحكيم ومع وجود تقنية الفار مازال هناك أزمات وحالات فارقة فى نتائج المباريات، فماذا لو تم إلغاء الفار".

وأضاف: "من الضروري أن نجد حلا لمشكلة الفار ونحاول توفير كل الإمكانيات لاستمراره لأنه عامل مؤثر في نتائج المباريات".

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