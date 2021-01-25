القبض على 10 آسيويين بالبحرين قاموا بالاستيلاء على حسابات بنكية وتحويل المبالغ للخارج‎

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني البحريني بأن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تمكنت من القبض على 10 آسيويين، قاموا بعمليات نصب واحتيال من خلال الاتصال بالمجني عليهم والاستيلاء على حساباتهم البنكية وتحويل المبالغ إلى خارج البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى مباشرة التعاون والتنسيق عبر إدارة الشئون الدولية والإنتربول للتعميم على مطلوبين آخرين خارج البحرين وتقديمهم للعدالة.

 وأوضح أن الإدارة، وفور تلقيها عددا من البلاغات ذات الصلة، قامت بتشكيل فريق مختص واتخاذ ما يلزم حيال هذه البلاغات بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية في المملكة ضمن جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تتم عبر الاتصالات الهاتفية وانتحال الشخصية بهدف سرقة الحسابات البنكية، معرباً عن شكره لتلك الجهات على تعاونها في هذا الشأن.

 وأهاب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بالمواطنين والمقيمين، عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الهاتفية، موضحا أن البنوك لا تطلب من عملائها بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة التعرض للنصب أو الاحتيال، يجب الاتصال فوراً بالبنك الذي يتم التعامل معه لإيقاف الحساب وتقديم بلاغ لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عبر الاتصال على الخط الساخن 992 ، لاتخاذ الإجراء اللازم حياله.

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