بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة نسرين طافش، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وفاجأت نسرين جمهورها بلوك جديد حيث صبغت شعرها باللون الأحمر، وظهرت بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية شميز زيتي وبنطلون أسود، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل الكثير من جمهورها ومحبيها.


وفي سياق منفصل شاركت نسرين منذ أيام صورة لها من مكان تصوير أحد وأهم أفلام ذكريات زمن الفن الجميل وهو فيلم "مراتي مدير عام".


يشار إلى أن "الوجه الآخر" أحدث ظهور لنسرين طافش، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

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