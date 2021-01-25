برلماني لوزير القوى العاملة: عُمال مصر في مهب الريح

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انتقد النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، البيان الذي ألقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، موجهًا حديثه للوزير قائلًا: عمال مصر في مهب الريح، مضيفًا أن الإحصائيات تشير إلى أن 60% من عمال مصر بلا عقود عمل مستديمة، و55% بدون عقود، و50% بعقود مؤقتة.



وتساءل "البياضي" خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد، قائلًا: أين دور مكاتب العمل في الرقابة على أصحاب العمل والحفاظ على علاقة عادلة بين العامل وصاحب العمل ؟



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عمال مصر في مهب الريح بسبب قانون ١٤٨ للتأمينات وما به من شروط ظالمة خصوصًا شروط المعاش المبكر الموجودة في البند السادس من المادة ٢١ والتي تتعارض مع المادة ٧٠ من قانون الخدمة المدنية التي حددت سن الـ ٥٠ كشرط للمعاش المبكر والحصول على كافة الحقوق التامينية.



وتابع "البياضي" نحتاج إلى تغيير المادة وإفساح المجال للمعاش المبكر لإعطاء فرصة أكبر للشباب الخريجين الذين يعانون من البطالة.



وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، اليوم الإثنين، حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارته أمام البرلمان.



جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

