الأهلي يتسلم شهادة «الأيزو» كأول نادٍ رياضي في مصر وإفريقيا





انطلاقًا من ريادة النادي الأهلي وحرص مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، على التطوير المستمر في قطاعات الأهلي المختلفة، حصلت إدارة النادي على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية (ISO 9001:2015) «الأيزو»، ليصبح النادي الأهلي أول نادٍ رياضي في الوطن العربي وقارة إفريقيا يحصل على هذه الشهادة، التي تعكس رغبة القائمين على النادي في وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها في كل العصور.





وقام المهندس محمد عثمان، رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES» بتسليم الكابتن الخطيب، رئيس النادي، شهادة «الأيزو 9001:2015» في حضور العديد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي.





جاء ذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة بالنادي، التي قام بها فريق المراجعين الدوليين من شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES) «Near East Service) ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات «EuroCert»، وهي واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا، طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة «ISO 9001 لسنة 2015».





وأشاد مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بهذه الخطوة على الصعيد الإداري، وخص فريق المراجعين من شركة «NES» بتقدير كبير لما ظهر عليه من مستوى فني وحرفي متميز أثناء عملية التدقيق.





كما أبدى المجلس تقديره أيضًا للملاحظات التي أضافها فريق المراجعة لتحسين الأداء وتعظيم القيمة المضافة لتطبيق نظام لإدارة الجودة بالنادي.





وهنأ المهندس عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة «NES» النادي على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن حصول النادي الأهلي على هذه الشهادة كأول نادٍ رياضي مصري وإفريقي يحصل عليها، يمثل اعترافًا دوليًّا بتبنيه أحدث نظم الإدارة العالمية وتطبيقها بنجاح، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للنادي ومجلس إدارته.



