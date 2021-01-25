3 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في منزل بشبرامنت

Advertisements

نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة، في السيطرة على حريق إندلع في منزل غير مأهول بالسكان بالقرب من نقطة شرطة شبرامنت جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في مخلفات داخل منزل غير مأهول بالسكان على مساحة 300 مترًا.



وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل تمدده إلى باقي المجاورات.



وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

