هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة ذكري عيد الشرطة الـ 69 والذي يوافق 25 يناير من كل عام وقد جاء هذا اليوم تخليداً لذكري موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيداً وثمانون جريحاً من رجال الشرطة المصرية البواسل على يد الاحتلال البريطاني في 25 يناير 1952 بعد ان رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبني المحافظة.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ان رجال الشرطة المصرية كانوا ومازالوا يقدمون أروع الامثلة في التضحية والفداء من اجل حماية هذا الوطن وان ما قدموه من تضحيات وبطولات سجلها التاريخ بأحرف من نور منذ ان رفضوا الاستسلام امام الاحتلال وكتبوا بدمائهم الطاهرة اسمي معاني البطولة والوطنية والفداء ومازالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم بعزيمة لا تلين أو تنكسر ويبذل رجالها أرواحهم من أجل مصر وشعبها العظيم.

وأوضح الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري يشارك في الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 بإصدار طابع بريد تذكاري يعبر عن دور الشرطة في حماية الجبهة الداخلية للوطن والحفاظ على الامن مشيراً الي ان الطابع يتضمن شعار الشرطة ومرور 69 عاماً على معركة الإسماعيلية بالإضافة الي مجموعة من افراد الشرطة في وضع الاستعداد لحماية الوطن ويتوسط الطابع "امنك رسالتنا" وهي رسالة الشرطة المصرية العريقة التي توضح الهدف الذي تسعي اليه.

وأضاف الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري يحرص دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والاحداث الهامة تخليداً لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر ان مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات.

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هيئة البريد عيد الشرطة الطوابع التذكارية 25 يناير

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