تواجد صلاح.. الإعلان عن أفضل 10 مهاجمين في أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، خلال موقعه الرسمي، عن قائمة أفضل 10 مهاجمين في القارة العجوز خلال الموسم الحالي 2020-2021، وفقاً لأرقامهم في بطولات الدوري، وتصدر القائمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل لبايرن ميونيخ 23 هدفاً في 17 مباراة.





وتواجد الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي، في قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 13 هدفا سجلها في 18 مباراة في المركز السابع.













وفيما يلي ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل:





1 - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 23 هدفا (17 مباراة)





2 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 15 هدفاً (15 مباراة)





3 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 14 هدفاً (17 مباراة)





4 - إيرلينج هالاند (دورتموند) 14 هدفًا (13 مباراة)





5 - أندريه سيلفا (أينتراخت فرانكفورت) 14 هدفًا (17 مباراة)





6 - شيرو إيموبيلي (لاتسيو) 13 هدفًا (17 مباراة)





7 - محمد صلاح (ليفربول) 13 هدفاً (18 مباراة)





8 - زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) 12 هدفًا (9 مباراة)





9 - أندريه كراماريتش (هوفنهايم) 12 هدفًا (14 مباراة)



