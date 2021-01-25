كاريكاتير كاريكاتير 25 يناير تحية لأبناء الوطن من الجيش والشرطة الإثنين 25/يناير/2021 - 04:24 م عمرو عبد العاطي Advertisements 25 يناير تحية لأبناء الوطن من الجيش والشرطة أخبار تهمك مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح منذ حوالي 4 ساعات تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي منذ حوالي 5 ساعات نجم الأهلي يصر على الرحيل منذ حوالي 17 ساعة عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح منذ يوم قبل المونديال.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن منذ ساعة و 6 دقيقة تفاصيل تجديد عقد ديانج مع الأهلي منذ ساعتين صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز منذ حوالي 5 ساعات 12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69 منذ حوالي 3 ساعات عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية منذ حوالي 7 ساعات كلوب: مستوى ليفربول لم يتراجع بسبب صلاح منذ ساعة مساعد زيدان يكشف السبب وراء استبدال هازارد منذ نصف ساعة وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين منذ حوالي 8 ساعات كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي منذ ساعة عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً منذ حوالي 3 ساعات