موعد سفر الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في فبراير القادم بقطر.

ومن المقرر أن تتجه البعثة صباح الجمعة القادم إلى الدوحة، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي المنسق العام للرحلة وعضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الطبية بالفريق الدكتور محمد شوقى، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر ونائبه أشرف عمر، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وحنان الزيني مدير إدارة التراخيص والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وال30 لاعبا من بينهم وليد سليمان رغم أن تأكد عدم مشاركته بسبب الإصابة.


من جانبه أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالريف، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.


ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز والمقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال الأندية النادى الاهلي الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ يوم

كلوب: مستوى ليفربول لم يتراجع بسبب صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 14 ساعة

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 13 ساعة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

مساعد زيدان يكشف السبب وراء استبدال هازارد

منذ أقل من نصف ساعة

قبل المونديال.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 7 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل تجديد عقد ديانج مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الدحيل القطري ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

بوجود الأهلي.. تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية في قطر

تحديد موعد سفر الأهلي إلى للمشاركة في مونديال الأندية

الأهلي يعزل لاعبيه قبل مونديال الأندية

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

01:39 م

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات