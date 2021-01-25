مساعد زيدان يكشف السبب وراء استبدال هازارد

تحدث دافيد بيتوني المدرب المساعد لزين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن شعور الفرنسي عقب الانتصار على ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني.









وحقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وغاب زيدان عن قيادة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.









وقال بيتوني، خلال تصريحات نفلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كان فوزًا مستحقًا، حيث استحوذنا على الكرة وقدمنا أداءً جيدًا، وكنا جادين جدًا، ونحن سعداء بالمباراة".









وتابع: "لقد أردت أن أعرف ما يفكر به المدرب، لأنه المسؤول عن الفريق".









وعن استبدال هازارد، أكد: "أردت وضع فينيسيوس مكانه ليلعب بشكل عمودي أكثر، وهازارد مر بفترة صعبة مع الإصابات، وعليه التحلي بالصبر، رغم أننا نعلم أن الصبر في مدريد أمر مُعقد، لكنه في كل مباراة سيظهر أفضل ما لديه".









وأتم: "زيدان كان سعيدًا جدًا بالمباراة، وبأدائي وقال لي أن أهنئ اللاعبين، والآن علينا التفكير في المباراة المقبلة، وأخذ قسط من الراحة".