نائب محافظ القاهرة تتابع تطوير مسجد عمرو بن العاص والكنيسة تمهيدا لافتتاحهما

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تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الاثنين، حي المقطم، لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية والوقوف على مدى الانضباط بالشوارع والميادين، مع متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.



رافقها في جولتها، اللواء طارق اليمني، رئيس حي المقطم، ومدير إدارة الطرق بالحي، وإسلام عادل، مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين بالحي والمنطقة الجنوبية.



تابعت النائبة خلال الجولة، الشوارع التي تدخل ضمن خطة الرصف، مستمعة لشرح من مسئول الطرق، كما تم المرور على كورنيش المقطم.



ووجهت بضرورة استغلال الكورنيش، والاستفادة من الموقع واستغلاله أو استثماره سياحيا، بما يعود بالنفع على الدولة ومحافظة القاهرة.



وتابعت جيهان عبدالمنعم، كذلك مجمع الأديان، حيث يتم هناك وضع اللمسات الأخيرة، في تطوير مسجد عمرو بن العاص والكنيسة، تمهيدا لافتتاحهما قريبا.



وفى ضوء حرصها على متابعة الأعمال والمشروعات الجارية، فقد قامت كذلك، بزيارة لحي الأسمرات، والتقت حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، وتفقدا معا موقع مشروع الطريق الجديد، الذي يربط بين الأسمرات والطريق الدائري.



واستمعت لشرح من المهندس المسئول عن تنفيذ الأعمال بالمشروع، للاطمئنان والوقوف على ماتم من أعمال والتعاون فى تذليل أي عقبات تحول دون استكمال أعمال التطوير الجارية.



وفى إطار الاهتمام بمتابعة منظومة العمل داخل المؤسسات والمقار الإدارية لأحياء المنطقةالجنوبية، قامت نائب المحافظ، بعقد اجتماع داخل مقر حي المقطم برئاستها ومشاركة جميع مديري الإدارات بالحي.



وتم خلال الاجتماع، مناقشة مديري الإدارات وعرض المعوقات التي تواجههم خلال تأدية أعمالهم، وأكدت لهم على تذليل أي عقبات تحول بينهم وبين إمكانية أدائهم لوظائفهم وتقديم الخدمات للمواطن على الوجه الأكمل.



في سياق آخر، ناقشت النائبة، الشكاوي الواردة للمنطقة الجنوبية من مجلس الوزراء والجهات الأخرى ووجهت بضرورة الاهتمام بالرد على جميع الشكاوى الواردة وضرورة الرد والاستجابة بشكل فوري وعاجل والتواصل مع الجهات المعنية بشأن السعي الجاد لحل وإزالة أسباب الشكوى، وضرورة الرد عليها.

