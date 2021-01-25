ارتفاع صادرات قطاع مواد البناء 17% خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين

أظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، ارتفاع صادرات قطاع مواد البناء والسلع المعدنية والحراريات خلال شهر نوفمبر وديسمبر من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.

سجلت صادرات قطاع مواد البناء والسلع المعدنية والحراريات معدل نمو بلغ 17% خلال الشهرين، وبلغت إجمالى صادرات القطاع 987 مليون دولار فى نوفمبر وديسمبر.

وجاء قطاع الحديد والصلب فى مقدمة القطاعات الأكثر نموا فى صادراتها بإجمالى 210 مليون دولار بمعدل نمو وصل إلى 99% بنهاية عام 2020 ، وجاء فى المرتبة الثانية قطاع الألمونيوم ومصنوعاته بمعدل نمو وصل إلى 81% وإجمالى صادرات بلغت 133 مليون دولار، وارتفعت صاردات الزجاج بنحو 37% لتسجل 67 مليون دولار.

وفى حصر لأكبر 10 دول تستحوذ على صادرات سلع مواد البناء المصرية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من عام 2020 احتلت الإمارات العربية المتحدة أولى الدول بإجمالى 342 مليون دولار، وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية بإجمالى صادرات بلغت 106 مليون دولار، ويليها كندا بقيمة 93 مليون دولار، وفى المرتبة الرابعة السعوية بقيمة 49 مليون دولار، وأسبانيا 27 مليون دولار، وتركيا بقيمة 27 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 25 مليون دولار، والسودان 27 مليون دولار، والهند 21 مليون دولار، ويأتى فى المرتبة العاشرة دولة ليبيا 37 مليون دولار.