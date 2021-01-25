بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد بوجود مرتفع جوي علي سطح الأرض يتزامن معه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يكون دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد وبارد علي جنوب سيناء، بينما يكون صقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد فيما تكون الرياح معتدلة علي معظم أنحاء المحافظات تنشط أحيانا اقصي غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدله وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 30 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

استقرارا وطقس معتدل شمالًا دافئ جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي معظم الانحاء.

وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجات.

أخبار تهمك

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ يوم

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً

منذ ساعتين و 37 دقيقة

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ ساعتين و 28 دقيقة

التوصيات الصادرة عن اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز

منذ ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 12 ساعة

قبل المونديال.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ 37 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب: مستوى ليفربول لم يتراجع بسبب صلاح

منذ نصف ساعة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل تجديد عقد ديانج مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

01:39 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات