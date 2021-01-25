كلوب: مستوى ليفربول لم يتراجع بسبب صلاح

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:37 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سامي
ربط البعض خلال الفترة الأخيرة بين أزمة تجديد عقد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وتراجع نتائج الفريق.

وأوضح الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، أن هذا الحديث غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن هذا الوضع طبيعي في كرة القدم.

جدير بالذكر أن ليفربول لم يحقق أي انتصار فى آخر 5 مباريات بالدورى، حيث خسر في لقائين، وتعادل فى 3 مباريات، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن ليفربول خسر أمام نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء أمس الأحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستوى ليفربول محمد صلاح اخبار ليفربول اليوم

أخبار تهمك

تفاصيل تجديد عقد ديانج مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ يوم

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 14 ساعة

التوصيات الصادرة عن اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز

منذ ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ 37 دقيقة

كلوب: مستوى ليفربول لم يتراجع بسبب صلاح

منذ نصف ساعة

قبل المونديال.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ 38 دقيقة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ ساعتين و 28 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

هل يمنح "تكرار النتائج" لقب البريمرليج للريدز بفارق نقطتين عن السيتي ؟

أقوى ديربي في تاريخ مانشستر سيتي

سانت جيمس بارك يهدد أحلام محمد صلاح وليفربول

مباريات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي.. قمة مرتقبة وصراع مصري إنجليزي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

01:39 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات