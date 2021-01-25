السيسي يكرم اللواء مؤمن سعيد من مديرية أمن القاهرة (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ _ إيريني صفوت
كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء مؤمن سعيد من مديرية أمن القاهرة، بمنحه "نوط الامتياز" من الطبقة الأولى في ذكرى عيد الشرطة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حفل الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 والذي يقام بأكاديمية الشرطة، تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.

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