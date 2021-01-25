عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
نجح مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حل مشكلة وأزمة قد عصفت بالنادي خلال الساعات الماضية وبالأخص بعد التعادل مع سموحة لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.


وكان عبد الله السعيد قد دخل في مشادة قوية مع زميله في الفريق علي جبر ووصل الأمر بينهما للتراشق بالألفاظ بل وتطور بعد الدخول إلى غرف الملابس.


قبل أن ينجح هاني سعيد في إحتواء الأزمة بين الطرفين خاصةً أن الفريق مقبل على مواجهة قوية ضد الأهلي يوم غداً على ملعب الدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

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