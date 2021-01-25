ضمن مبادراتها لدعم الفن والثقافة "آرت ديجيبت" تفتتح معرض "تكنوقراطيين" في وسط البلد بمشاركة عدد من الفنانين المحليين

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
القاهرة في 25 يناير 2021 - أعلنت "آرت ديجيبت "عن افتتاح معرض "تكنوقراطيين" بمنطقة وسط البلد بالقاهرة بمشاركة عدد من الفنانين المعاصرين المحليين، حيث يقدم المعرض تصور فني جديد للنظام التكنوقراطي، وذلك يوم 24 يناير ويستمر حتى منتصف فبراير، ويقام المعرض تحت رعاية آرت دي إيجيبت وبالتعاون مع الإسماعيلية للاستثمار العقاري وDHL، ويأتي ضمن عدد من المبادرات التي تقوم بها آرت دي إيجيبت لدعم ونشر الفن والثقافة بين كافة طوائف المجتمع. 


وصرحت نادين عبد الغفار، مؤسس "آرت ديجيبت": " يقدم معرض "تكنوقراطيين" تجربة فنية مختلفة من خلال طرح تشكيل مصغر لنظام تكنوقراطي ودعوة الحضور إلى الدخول إلى عالم جديد يحكم فيه الفنانون، ويهيمن كل فنان على مساحته الخاصة، وينغمس الزائر في هذا العالم، حيث تمثل مساحة المعرض العالم والحكام هم الفنانون و عندما يدخل الزائر كل غرفة ، يدخل العالم الذي أبتكره الفنان ويلتزم بقواعدهم، ويشارك في المعرض عدد من الفنانين الذين يمثلون التكنوقراطيين وهم أحمد الشاعر، إيمان البنا، مروان الجمل، ماريان فهمي، ندى بركة، شدوى علي، دينا جريديني. ولكل منهم غرفة تمثل عالمهم الخاص يقدمون من خلاله قطعهم ورؤيتهم، فالفنانون يصنعون عوالم موازية صالحة للعيش بناء على خيالهم وقواعدهم الخاصة، وهو ما يهدف له المعرض من محاولة طمس حدود عالمنا الملموس وتقديم عالم بديل".


وأضافت "عبد الغفار": يأتي معرض "تكنوقراطيين" ضمن سلسلة من المعارض والفاعليات التي ننظمها للعمل على دعم الفنانين والموهوبين في الفنون المختلفة وكذلك نشر الثقافة الفنية بين الشعب وإتاحتها لجميع الأعمار والفئات، وفي هذا الإطار نعمل حالياً استعدادا لافتتاح معرض " الأبد هو الآن"  الذي يقام في دورته الرابعة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وزارة الخارجية، ومنظمة اليونسكو، في 23 أكتوبر 2021، ليكون أول معرض فني يقام في هضبة أهرامات الجيزة التي يعود تاريخها لأكثر من 4500 عام، وبحضور الفنانين العالميين والمصريين ووسائل الإعلام العالمية والمحلية.


هذا ومن المقرر أن يستمر معرض "تكنوقراطيين" في استقبال الزوار يومياً حتى يوم 13 فبراير ماعدا أيام الخميس.

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