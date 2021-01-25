موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:30 م
النصر السعودي
النصر السعودي
أميرة فطيم
سقط فريق النصر في فخ التعادل أمام نظيره الاتحاد، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح خالد الغنام التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 62، قبل أن يدرك رومارينهو هدف التعادل للاتحاد، في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع من ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي:-

سيكون النصر على موعد مع مواجهة نارية أمام فريق الفيصلي، يوم الخميس الموافق 2 فبراير القادم، في إطار الجولة السادسة عشر من البطولة.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت الإمارات، والخامسة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش.

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