التحقيق مع عصابة نسائية تخصصت في سرقة المواطنين بالموسكي

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
داليا عادل
تباشر النيابة العامة التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب النشل في منطقة الموسكي بالقاهرة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا أمام النيابة العامة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة "، وارتكابهن حادث سرقة مبلغ مالي من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين ) وتم بإرشادهن ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه.

البداية تعود أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكى تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات، وعلى الفور توجهت القوة إلى مصدر الاستغاثة وتمكنت من ضبط (4 سيدات – مقيمات نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة – لهم معلومات جنائية ) عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول من ( ربة منزل - مقيمة بالقليوبية ) بأسلوب المغافلة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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