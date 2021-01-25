عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 30 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

استقرارا وطقس معتدل شمالًا دافئ جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي معظم الانحاء.

غدًا الثلاثاء:

شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

تبدا حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية من الأربعاء المقبل

يوم الاربعاء المقبل:

أمطار متوسطة: علي بعض من المناطق السواحل الشمالية الغربية.

أمطار خفيفة الي متوسطة: علي مناطق من شمال الوجه البحري.

أمطار خفيفة: علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الخميس المقبل:

أمطار متوسطة: علي بعض من المناطق السواحل الشمالية.

أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) علي بعض من المناطق الوجه البحري.

نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الجمعة المقبل:

أمطار متوسطة: علي من المناطق السواحل الشمالية

أمطار خفيفة (40% تقريبًا) علي بعض من المناطق الوجه البحري.

نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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