28 مارس.. نظر طعن مرتضى منصور على عدم اعتماد اللائحة الداخلية لنادي الزمالك
الإثنين 25/يناير/2021 - 03:21 م
هدير حمزة
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، لجلسة ٢٨ مارس المقبل.
وطالب مرتضي منصور في طعنه الذي حمل رقم ٣٩٩٦ لسنة ٧٣، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.
وكانت المحكمة قررت في وقت سابق، تأجيل الدعويين المقامين من هانى العتال وممدوح عباس، والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل.
وطالب مرتضي منصور في طعنه الذي حمل رقم ٣٩٩٦ لسنة ٧٣، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.
وكانت المحكمة قررت في وقت سابق، تأجيل الدعويين المقامين من هانى العتال وممدوح عباس، والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل.