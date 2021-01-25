28 مارس.. نظر طعن مرتضى منصور على عدم اعتماد اللائحة الداخلية لنادي الزمالك

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قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، لجلسة ٢٨ مارس المقبل.



وطالب مرتضي منصور في طعنه الذي حمل رقم ٣٩٩٦ لسنة ٧٣، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.



وكانت المحكمة قررت في وقت سابق، تأجيل الدعويين المقامين من هانى العتال وممدوح عباس، والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل.

