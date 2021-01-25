أسعار الذهب في مصر تحقق خسائر جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:19 م
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
الفجر الاقتصادي

 

 

حققت أسعار الذهب  في السوق المحلي، اليوم الأثنين، تراجعات طفيفة  متأثرة بهبوط سعر الأوقية العالمية.

 

 

وخسر سعر جرام الذهب في مصر تعاملات اليوم الأثنين25-1-2021 نحو جنيها واحد ليسجل   سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 811 جنيهًا ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 695 جنيهًا، وعيار 24 إلى 927 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيه.

 

 

أسعار الذهب العالمية :

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، رغم انخفاض الدولار وسط آمال حزمة الرئيس الأمريكي "بايدن" للتحفيز المالي التي من شأنها إنعاش الاقتصاد ورفع مستوى التضخم.

 

 

 

وحاولت إدارة الرئيس الديمقراطي المنتخب "بايدن" قطع الطريق على مخاوف واعتراضات الجمهوريين بمجلس الشيوخ على حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، إذ يرون أنها مكلفة للغاية، فضلًا عن عدم احتياج الاقتصاد لمزيد من المساعدات في الوقت الراهن.

 

 

 

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع الفيدرالي المزمع عقده غدًا الثلاثاء ويستمر لمدة يومين ومن المتوقع أن يُبقي البنك على سياسته الحالية مع الانتظار للحصول على بيانات إضافية بشأن الاقتصاد أثناء محاولات احتواء تداعيات وآثار الوباء.

 

 

 

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.3% مسجلًا 1854.7 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:10، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر هامشيًا بنسبة 0.1% عند 1853.3 دولار للأوقية.

 

واستقرت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس عند 25.58 دولار للأوقية، كما استقر سعر البلاتين عند 1103.85 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاديوم عند 2362.71 دولار للأوقية.

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