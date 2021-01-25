السبت.. المرشحون لانتخابات المحامين بالفرعيات يبدأون تقديم توكيلات مندوبيهم

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة
أكد صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين – أمين اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أن اللجنة تبدأ تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم وفقا للنموذج المعد، ابتداء من السبت المقبل الموافق 30 يناير الجاري.

وأوضح «سليمان»، أن وكيل المرشح يشترط أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة الفرعية المحددة للتوكيل، مضيفا: «ينتهي تقديم التوكيلات لاعتمادها من قبل اللجنة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل، ولا يقبل تقديم أية توكيلات للاعتماد بعد هذا التاريخ».

وذكر عضو مجلس النقابة، أن اعتماد التوكيل يتم بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات ومقرها بالنقابة العامة.
السبت.. المرشحون لانتخابات المحامين بالفرعيات يبدأون تقديم توكيلات مندوبيهم
السبت.. المرشحون لانتخابات المحامين بالفرعيات يبدأون تقديم توكيلات مندوبيهم

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