بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.59%

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:13 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي ارتفاع ، للجلسة الثالثة على التوالي، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.59% رابحاً 8.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 600.1 ألف دينار بحرينى.


 وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.24% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.84%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.75%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%، فيما تراجع سهمي مصرف السلام-البحرين، بي.أم.أم.أي بنسبة 1.33%، 0.27%، على التوالي.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه

أخبار تهمك

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ 36 دقيقة

كلوب: مستوى ليفربول لم يتراجع بسبب صلاح

منذ نصف ساعة

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تفاصيل تجديد عقد ديانج مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

التوصيات الصادرة عن اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز

منذ ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 14 ساعة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

قبل المونديال.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤشر البحرين يصل لمستوى 1451.41 نقطة بختام التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.05% بمستهل التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.06% بختام أخر جلسات الأسبوع

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.11% في ختام تعاملات اليوم

بختام التعاملات .. مؤشر سوق البحرين يصعد بنسبة 0.57% بختام التعاملات

ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.40%بختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

01:39 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات