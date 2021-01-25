بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.59%
الإثنين 25/يناير/2021 - 03:13 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي ارتفاع ، للجلسة الثالثة على التوالي، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.59% رابحاً 8.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 600.1 ألف دينار بحرينى.
وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.24% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.84%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.75%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%، فيما تراجع سهمي مصرف السلام-البحرين، بي.أم.أم.أي بنسبة 1.33%، 0.27%، على التوالي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا