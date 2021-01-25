بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.59%

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي ارتفاع ، للجلسة الثالثة على التوالي، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.59% رابحاً 8.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 600.1 ألف دينار بحرينى.









وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.24% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.84%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.75%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.