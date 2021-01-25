حبس عامل لسرقته مبلغ مالي من داخل شركة بقصر النيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
داليا عادل
قررت نيابة قصر النيل الجزئية حبس عامل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة قطع غيار للسيارات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تغود البداية عندما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، من مدير وشريك بشركة قطع غيار سيارات كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عمله.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل – مقيم بالجيزة، عاملة بالشركة المشار إليها - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة ).


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام المفاتيح الأصلية للشركة، وأضافت العاملة بأنها نظرًا لطبيعة عملها بالشركة محل الواقعة وعلمها بقيام المجنى عليه بالاحتفاظ بمبالغ مالية بداخلها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة المجنى عليه وسرقة المفاتيح الخاصة بالشركة وتسليمها للعامل، وعقب انصراف العاملين تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذ بالفرار، وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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