مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.26% بختام التعاملات

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:10 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% رابحاً 7.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2723.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.4 مليون سهم محققة ما قيمته 253.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3290 صفقة لعدد 30 سهماً.


 وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.29%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%.
 
وقفز 15 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.83%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.21%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.41%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.7 مليون ورقة بقيمة 70.3 مليون درهم.

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