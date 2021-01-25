مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.26% بختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% رابحاً 7.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2723.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.4 مليون سهم محققة ما قيمته 253.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3290 صفقة لعدد 30 سهماً.









وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.29%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%.