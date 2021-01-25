في 3 أيام فقط.. هكذا أظهر "السيسي" رغبته في تطوير الريف

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خلال الثلاث أيام الأخيرة، أظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي مدى اهتمامه بتطوير الريف المصري خلال تصريحاته سواء عند افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي أو خلال احتفال عيد الشرطة.



تطوير منتظر خلال 3 سنوات

وخلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، قال الرئيس: "الهدف خلال 3 سنوات بشكل بفضل الله أنه يتم حل مشكلة الريف المصرى.. والمرحلة الأولى عندنا 1500 قرية و11 ألف تابع.. والتوابع مناطق عشوائية عبارة عن منازل صغيرة بجوارها بعضها.. وخلال 3 سنوات يتم حل كل مشاكل الكهرباء مرة واحدة.. ونعمل على تحسين كفاءة الكهرباء في الريف".



واستطرد إلى أنه في خلال 3 سنوات سيتم حل كل مشكلات الريف، مبينا: "خطوط الكهرباء الممدودة فوق المنازل اللى معمولة غلط، هنشيلها وهنخليها أرضى.. وهنحسن كفاءة شبكة الكهرباء في الريف".





اجتماع حكومي بشأن الريف المصري

وفي اجتماع حكومي، تناول الرئيس متابعة "المخطط التنفيذى لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة اولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصري".







ووجه الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى فى إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذرى لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.







تصريحات خلال احتفالات الشرطة

وخلال كلمته في احتفالات عيد الشرطة الـ69، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تطوير الريف المصرى يوفر فرصة حقيقية للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصرى يستفيد منه بين 50 إلى 55 مليون مواطن.



وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالات عيد الشرطة الـ69، أن الدولة عازمة على أن يصبح الريف المصري، أكثر تطورا وأفضل مما كان عليه، خلال 3 سنوات.



وفي وقت سابق، أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إقرارها حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضى المشروع والمنتفعين بأراضى وضع اليد بعد التقنين.